https://static.news.ru/photo/c195f746-44e4-11ea-8136-fa163e074e61_660.jpg Стивен Сигал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Голливудский актёр Стивен Сигал, в 2016 году получивший российское гражданство, решил баллотироваться в депутаты Госдумы от партии «За правду!» писателя Захара Прилепина.

У него очень чёткие представления о том, чего он хочет. Стивен может усадить за один стол нищего и президента. Его все знают. Стивен — это круто, — заявил Прилепин корреспонденту «Медузы».

Писатель не ответил, планирует ли Сигал отказаться от американского и сербского гражданства. Если до 2021 года вступят в силу поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным и поддержанные самим Прилепиным, депутатами не смогут становиться люди с множественным гражданством и даже видом на жительство в другой стране.

Партия «За правду!» появилась на базе одноимённого движения, созданного Прилепиным в октябре 2019 года.

Как писал NEWS.ru, 67-летний Сигал не в курсе, получает ли российскую пенсию. Актёр считает себя молодым и не интересовался поступлениями из ПФР.