Статью Путина назвали очень осторожным анализом ответственности Запада

https://static.news.ru/photo/7a226ba2-b3ce-11ea-b83b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин проводит очень осторожный анализ ответственности западных стран в период, предшествовавший началу Второй мировой войны, считает независимый эксперт Жильбер Доктороу. По его словам, причина такого подхода к материалу — стремление начать диалог по совместным действиям для укрепления мира.

Причина очевидна: он приглашает других членов «ядерной пятёрки» к виртуальной встрече, приуроченной к годовщине победы, чтобы обсудить, каким образом сделать мир ещё более прочным в наши дни путём совместных усилий, — цитирует аналитика РИА Новости.

Китай поддержал инициативу главы РФ Владимира Путина организовать встречу лидеров государств — постоянных членов Совбеза ООН, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Российский лидер предложил партнёрам по «ядерной пятёрке» провести переговоры в своей статье, посвящённой Второй мировой войне.

Кроме того, президент РФ предложил обсудить на саммите «пятёрки» ООН (Россия, Китай, Франция, США и Великобритания) общие принципы в мировых делах, контроль над вооружениями и другие вопросы безопасности.

Статья президента появилась 18 июня в консерваторском американском журнале The National Interest. Президент анонсировал материал ещё в январе, когда решил ответить на «попытки переписать историю» и выставить СССР виновником войны наравне с нацистами. Британский МИД после публикации статьи Путина отметил, что победу над Третьим рейхом обеспечили «мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединённых Штатов, СССР и всех стран-союзников».

Публикация стала началом дискуссии и большого интереса со стороны американского Госдепа. Публикацию в ведомстве признали актуальной и достойной того, чтобы подумать об использовании в реальности предложенных российским лидером подходов. Путин в статье о Второй мировой войне предложил провести саммит ядерных держав, для того чтобы обсудить общие принципы в мировых делах, контроль над вооружением и другие актуальные вопросы безопасности.

Италия приняла сторону российского президента в вопросах победы СССР над фашистами. Без участия Советского Союза эта победа была бы невозможна, заявил итальянский сенатор от партии Берлускони «Вперёд, Италия» Лучо Малан. Российский лидер также призывает западных партнёров сохранять историческую правду. При этом, по его словам, РФ всегда будет благодарна за помощь союзников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что важнейшим посылом в статье президента России Владимира Путина, опубликованной в американском журнале National Interest, стал призыв использовать положительный опыт взаимодействия союзников во Второй мировой войне для решения текущих мировых проблем. Об этом заявил исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.