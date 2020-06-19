Слуцкий: статью Путина в американском журнале должна изучать молодёжь

https://static.news.ru/photo/90ef4f08-b225-11ea-84d6-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Статья президента России Владимира Путина, опубликованная в американском журнале The National Interest, свидетельствует о готовности Москвы к сотрудничеству с западными партнёрами для сохранения общей исторической памяти. В этом смысле будет показательной реакция властей в странах, которым был адресован призыв российского лидера открыть архивы периода Второй мировой войны, считает глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он охарактеризовал публикацию как «мощнейший исторический анализ, который является достойным ответом ревизионистам» и политикам, которые пытаются переписывать историю в угоду политической конъюнктуре. Материал за подписью Путина, уверен Слуцкий, обличает попытки принизить вклад СССР в победе над фашизмом и уровнять его ответственность с гитлеровской Германией в развязывании войны.

Парламентарий отметил, что рассчитывает на достойную оценку статьи среди союзников по антигитлеровской коалиции и государств, которые были освобождены от фашизма. По его словам, текст Путина стал предостережением от возрождения нацизма и любых форм ксенофобии или расовой дискриминации. По сути, это — призыв к сохранению миропорядка, сформированного по итогам Второй мировой войны, подчеркнул Слуцкий.

Искренне уверен, что статья Владимира Владимировича должна дополнительно изучаться всеми, в том числе нашим подрастающим поколением по всему миру, чтобы правда о самой кровавой войне в истории человечества была сохранена, — цитирует политика РИА Новости.

Депутат добавил, что приведённые в статье новые факты о действиях западных лидеров предвоенного периода заслуживают отдельного внимания, так как во многом именно они спровоцировали Адольфа Гитлера на масштабные военные действия. Такие факты не должны замалчиваться, подчеркнул Слуцкий.

Ранее российский лидер написал статью «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». В материале Путин говорит о важности завершения этой войны, а также о нескольких поколениях людей, которые недостаточно знают о ней. Политик также указывает на попытки ревизии её итогов, что угрожает принципам мирного развития. Путин приводит исторические факты и даёт им свою оценку, ссылаясь на архивные данные.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, статья появилась на страницах именно этого журнала, так как была задача опубликовать её в солидном издании, которое имеет умных читателей.

The National Interest издаётся экспертным Центром национальных интересов в Вашингтоне. Однако, как писал NEWS.ru, в последние годы этот нишевый журнал теряет репутацию, которая считается неоднозначной. Его владельца Дмитрия Саймса обвиняют в неприкрытом продвижении интересов Кремля в США. Раньше программные материалы российского лидера появлялись в таких уважаемых изданиях как, например, The Wall Street Journal.