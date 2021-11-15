Сшито белыми нитками: Косачев отреагировал на призыв Польши в отношении РФ

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил NEWS.ru, что высказывание польского вице-премьера Петра Глиньского о необходимости исключить Белоруссию и Россию из ряда международных организаций из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе является пропагандистским манёвром, сшитым белыми нитками.

Сшитый белыми нитками пропагандистский манёвр, призванный лишь отвлечь внимание от сути происходящего и от Польши, как от неотделимой части того, почему это произошло. Ничего другого я за этим не вижу, — сказал политик.

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и Польши обострилась 8 ноября. Тысячи мигрантов подошли к границе со стороны Белоруссии и попытались попасть на польскую территорию, через которую они хотят переправиться в Германию. Мигранты, среди которых есть женщины и дети, разбили лагерь. В нём произошла драка из-за дров.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко пообещал жёстко ответить на санкции, если их примет Евросоюз. Он подчеркнул, что Минск никогда не занимался организацией миграционного кризиса и не намерен этого делать. Политик также считает, что обстановка вокруг лагеря мигрантов на границе с Польшей умышленно накаляется, в том числе из расчёта вовлечь в этот конфликт Россию.