https://static.news.ru/photo/c7aef854-bf87-11e9-a593-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Представители рабочей группы при Совете по развитию гражданского общества и правам человека при президенте (СПЧ) в единый день голосования 8 сентября будут объезжать избирательные участки в российских субъектах. Об этом заявил сообщил координатор ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) Роман Коломойцев.

Будут созданы мобильные группы из участников мониторинговой группы, которые включают в себя и представителей СПЧ, и разных общественных объединений. Они объезжают участки, общаются с наблюдателями, с участниками выборов, — цитирует Коломойцева РИА Новости .

По его словам, в случае поступления сигналов о нарушениях мобильные группы будут отправляться на места и «разрешить ситуацию, снять те вопросы, напряжения, которые возникают, используя свой авторитет».

Также Коломойцев сообщил, что 15 августа прошло заседание региональной мониторинговой рабочей группы по Москве. Участники встречи договорились следить за ситуацией в столице как до 8 сентября, так и в этот день, чтобы «ничего не мешало волеизъявлению граждан».

В единый день голосования 8 сентября выборы различного уровня пройдут в 85 российских субъектах. В частности, будут переизбраны 13 заксобраний, а также пройдёт прямые выборы глав 16 регионов.

Как писал News.ru, ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что руководимая им структура направит в следственные органы материалы, связанные с фальсификацией подписей избирателей в документах, поданных претендентами на места депутатов в Мосгордуму.