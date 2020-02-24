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Федеральное бюро расследований считает, что Россия заинтересована в том, чтобы сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

От ФБР я слышал, что Россия хотела бы победы Берни Сандерса в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии, — заявил О'Брайен в эфире CBS. По его словам, Сандерс хочет...