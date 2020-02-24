Член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев сообщил о том, что не стоит верить заявлению президента США Дональда Трампа об интересе американцев в налаживании хороших отношений между Россией и Украиной. Об этом
Верить Трампу нельзя. Недоговороспособен. Много говорит, но практически не выполняет обещаний, — процитировали Алексея Кондратьева в агентстве.
Он предположил, что слова американского президента могут быть намеренным политическим ходом перед выборами.
Желание показать себя миротворцем — значит показать себя влияющим на политику России более, чем Европа, да и более, чем коллеги из американского истеблишмента, — привели слова сенатора в агентстве.
Политик также отметил, что подобные заявления Дональда Трампа могут быть поддержкой президента Украины Владимира Зеленского.
Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Украина и РФ пришли к согласию.
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