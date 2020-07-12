Советник Трампа по нацбезопасности обсудит Россию с европейскими коллегами

https://static.news.ru/photo/ef720760-c3c2-11ea-861a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен 13 июля встретится в столице Франции с европейскими коллегами. Темой разговора, в том числе, станет Россия.

В мероприятии будут участвовать представители Германии, Италии, Франции и Великобритании, уточняет издание Politico. Во время встречи планируется обсудить Россию, Китай, Афганистан, а также меры по борьбе с пандемией коронавируса и сети 5G.

О'Брайен рассчитывает на проведение обстоятельных консультаций в Париже со своими коллегами из Великобритании, Германии, Италии и Франции для обсуждения ряда проблем национальной безопасности, включая Россию, Афганистан, Китай, 5G, Ближний Восток, Северную Африку, а также меры реагирования на COVID-19 и восстановление после него, — цитирует издание руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Эллиота.

Источник Politico в Белом дома добавил, что переговоры будут идти три дня, на них также поднимут вопрос вывода части американских военнослужащих из ФРГ. Отмечается, что встреча будет очной, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, так как на ней будут решаться важные вопросы.

Деталей предстоящей поездки О'Брайена Белый дом пока не раскрыл , передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, Белый дом назначил Райана Талли на пост старшего директора по России и европейским делам Совета национальной безопасности (СНБ). Талли станет пятым директором по России и европейским делам СНБ за три с половиной года.