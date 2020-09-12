Сотрудники Навального в Томске получают два мандата в гордуму

https://static.news.ru/photo/ceb76ad4-f625-11ea-b354-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники штаба оппозиционера Алексея Навального в Томске получат два места в новом составе городской думы. Выборы в своих округах выиграли Ксения Фадеева и Андрей Фатеев.

Об этом сообщает «Интерфакс». Агентство отмечает, что Фатеев в 11-м одномандатном округе набрал 1315 голосов, а Фадеева в 4-м округе — 1171 голос.

Мы очень рады результату. Что касается каких-либо попыток аннулировать результаты выборов по участкам на наших округах, то считаю, что этого не будет, так как у меня на руках есть все копии протоколов, — отметила Фадеева.

За 37 мандатов городской думы в Томске боролись более 350 кандидатов. Десять мандатов распределятся среди кандидатов, победивших по партийным спискам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что победу на выборах в Томске Ксении Фадеевой прокомментировал директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов. По его словам, это первый успех штаба Навального. Он случился в городе, где его отравили, что стало лучшей «ответкой» штаба.