Соловьёв резко высказался о нападении на микроавтобус под Харьковом

https://static.news.ru/photo/796ef79e-e8b6-11ea-adc2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Соловьёв резко высказался об обстреле микроавтобуса с общественниками под Харьковом. По словам ведущего, Украине давно пора признать, что в стране существует не только внешний, но и внутренний конфликт.

Кроме внешней войны есть ещё одна — внутренняя, с непримиримыми взглядами, образами мышления, подходами, понятиями и принципами, — пишет телеведущий в своём Telegram-канале.

Журналист уверен, что правоохранительная система страны нуждается в «новой энергетике» и задержания, облавы и репрессии против «бродячего ширпотреба» нужны каждый день.

Каждый тунеядствующий радикал или тупой националист должен быть в тюрьме или розыске. Зачистка и загон в дурдом, ничто другое здесь уже не поможет, — заключил ведущий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинским полицейским удалось задержать бандитов, расстрелявших автобус с представителями движения «Патриоты — За жизнь», который следовал из Полтавы. Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.