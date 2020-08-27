Полиция задержала обстрелявших автобус с общественниками под Харьковом

https://static.news.ru/photo/8e4e45de-e898-11ea-ae3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: UA.National.Police/facebook.com

Украинским полицейским удалось задержать бандитов, расстрелявших автобус с представителями движения «Патриоты — За жизнь», который следовал из Полтавы. Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

На трассе Харьков — Киев произошёл конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил. В результате чётких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области группа нападавших только что была задержана в Красноградском районе Харьковской области, — написал Геращенко в Facebook.

До этого депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива сообщил, что в результате атаки погибли два человека, а потом уточнил, что они живы, но находятся в тяжёлом состоянии, передаёт ТАСС. В полиции также заявили, что погибших и похищенных нет, пострадали два человека: один ранен в руку, второй — в ногу, предварительно, из травматического оружия, они госпитализированы. Заведено уголовное дело о хулиганстве.

До этого полицейские рассказали, что недалеко от посёлка Люботин Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители общественной организации «За жизнь», и заставили его остановиться. Как рассказали правоохранители, несколько человек из травматического оружия обстреляли этот микроавтобус, после чего скрылись.

Как писал NEWS.ru, в автобусе находились 22 пассажира. Представители организации возвращались в Харьков после собрания в Полтаве.