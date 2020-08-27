Под Харьковом расстреляли автобус общественной организации

https://static.news.ru/photo/9141f8ca-e88a-11ea-9aa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: vadim.rabinovich.39/facebook.com

Украинские радикалы расстреляли автобус с членами общественной организации «Патриоты — за жизнь». Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Под Харьковом заблокирован бандитами и расстрелян автобус с «Патриотами — за жизнь». Предварительно: двое убиты, один ранен и один похищен. Террористы больше не стесняются, — написал он в Facebook.

Как рассказал позднее депутат Рады из ОПЗЖ Илья Кива, возглавляющий «Патриотов», в автобусе находились 22 пассажира. Представители организации возвращались в Харьков после собрания в Полтаве.

Автобус был заблокирован радикалами. Они начали вести огонь из автоматического и травматического оружия, — написал Кива в Facebook.

По его мнению, виноваты в обстреле бандиты из радикальной организации «Азов», с которой у «Патриотов» уже были стычки. По его словам, двоих представителей «Патриотов» члены бандформирований «Азов» и Нацкорпус «выкрали и увезли в неизвестном направлении».

Гражданское движение «Патриоты — За жизнь» было создано в июне этого года как подразделение партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Целью организации является борьба с «хаосом, аморальностью и беспределом».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, выступая на торжествах по случаю 29-й годовщины независимости Украины, пообещал провести военный парад по случаю окончания конфликта в Донбассе. Он отметил, что после этого мероприятия ни у кого больше не возникнет мыслей нарушить мир и «посягнуть на суверенитет» Украины.

Как писал NEWS.ru, ранее на Украине предложили не допускать к выборам сотрудничающих с РФ граждан.