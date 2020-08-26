Правозащитники обвинили охрану Зеленского в избиении девушки из Донбасса

Группа украинских правозащитников обвинила охранников президента страны Владимира Зеленского в избиении девушки — переселенки из зоны боевых действий в Донбассе.
Президент Украины 26 августа прибыл в Днепр (бывший Днепропетровск) в рамках рабочей поездки. Как
Охрана в попытках оттеснить девушку от президента нанесла ей повреждения. Правозащитник приложил к посту медицинское заключение, из которого следует, что у Новиковой сломано ребро.
Как писал NEWS.ru, Зеленский, выступая на торжествах по случаю 29-й годовщины независимости Украины, пообещал провести военный парад по случаю окончания конфликта в Донбассе. Он отметил, что после этого мероприятия ни у кого больше не возникнет мысли, чтоб нарушить мир и «посягнуть на суверенитет» Украины.
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