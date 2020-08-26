Правозащитники обвинили охрану Зеленского в избиении девушки из Донбасса

https://static.news.ru/photo/0f49656c-e7cf-11ea-b0ea-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Группа украинских правозащитников обвинила охранников президента страны Владимира Зеленского в избиении девушки — переселенки из зоны боевых действий в Донбассе.

Президент Украины 26 августа прибыл в Днепр (бывший Днепропетровск) в рамках рабочей поездки. Как написал в Facebook бывший нардеп, а ныне правозащитник Андрей Денисенко, с главой государства попыталась поговорить проживающая в Днепре уроженка Донецка Алина Новикова. Она хотела задать Зеленскому неудобные вопросы о ситуации в Донбассе, утверждает Денисенко.

Охрана в попытках оттеснить девушку от президента нанесла ей повреждения. Правозащитник приложил к посту медицинское заключение, из которого следует, что у Новиковой сломано ребро.

Как писал NEWS.ru, Зеленский, выступая на торжествах по случаю 29-й годовщины независимости Украины, пообещал провести военный парад по случаю окончания конфликта в Донбассе. Он отметил, что после этого мероприятия ни у кого больше не возникнет мысли, чтоб нарушить мир и «посягнуть на суверенитет» Украины.