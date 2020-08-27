На Украине предложили не допускать к выборам сотрудничающих с РФ граждан

https://static.news.ru/photo/3acb61dc-e873-11ea-827d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинцы, сотрудничающие с Россией, не должны допускаться к участию в выборах в своей стране. Такого мнения придерживается Иван Баканов, возглавляющий Службу безопасности Украины (СБУ).

Необходимость законодательно урегулировать невозможности включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, — цитирует его ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Аналогичное ограничение глава СБУ предлагает ввести и для тех украинцев, которые имеют двойное гражданство.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина наращивает разведывательную и диверсионную деятельность на территории России. 27 августа стало известно, что в Барнауле задержали российского военнослужащего за шпионаж в пользу Киева. Эксперты считают, что украинская сторона располагает действенными рычагами для поиска разведданных, поэтому данный инцидент — не последний, Украина продолжит вербовку агентов и подрыв деятельности Москвы по всем направлениям.