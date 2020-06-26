Соловьёв предложил поспорить, кто раньше разорится: Крым или Порошенко

https://static.news.ru/photo/df80d13e-b7a5-11ea-896d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев сейчас имеет «уникальный шанс вернуть» Крым. Российский телеведущий Владимир Соловьёв предложил по этому поводу спор, кто раньше разорится: Россия с Крымом или Порошенко с адвокатами.

Порошенко, как известно, не способен содержать пока свой штат адвокатов и вынужден сам выполнять всю работу, обзванивать всех своих иностранных друзей-спонсоров, — цитирует Соловьёва «Царьград».

Самому же Порошенко журналист посоветовал проконсультироваться по вопросу Крыма с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, чья жена имеет квартиру на полуострове.

Как писал NEWS.ru, вернуть Крым, по мнению Порошенко, помогут мировая экономическая ситуация, падение цен на нефть и «глубокий кризис» в России. В таких условиях, считает он, Украина может укрепить международную солидарность и «заставить Москву уйти из Крыма», оказав на неё всестороннее давление. Также он заявил, что Россия не может финансировать полуостров. Своё мнение экс-президент выразил в эфире радио «Тризуб».

Крым стал одним из регионов России после проведения там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. На Украине Крым считают временно оккупированной территорией.

Пётр Порошенко занимал пост президента Украины с 7 июня 2014 года по 20 мая 2019 года. С 1 июня 2019 года он является председателем политической партии «Европейская солидарность».