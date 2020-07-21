Солонников: судьбу Хабаровского края Кремль решил с Жириновским

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Назначение Михаила Дегтярёва на пост врио губернатора Хабаровского края стало результатом договорённости Кремля с лидером ЛДПР. Об том заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По словам эксперта, Кремль не делал ставку на то, чтобы договориться с «плебеями», кадровые перестановки решали другую проблему.

Договариваются ведь с равными себе: патриции с патрициями, плебеи с плебеями. Поэтому администрация президента взаимодействовала с Жириновским, а не с протестующими в Хабаровске. Те максимально далеки от Кремля и мало его интересуют, — пояснил он в интервью «Росбалту».

Он предположил, что глава ЛДПР выдвинул собственные требования. В Кремле были вынуждены пойти на уступки Жириновскому из-за риска протестного голосования депутатов по отдельным законопроектам.

Выступления хабаровчан, по его словам, Кремль не считает «серьёзной проблемой». Однако, предупреждает эксперт, с приходом осени напряжённость будет только расти.

И связано это не столько с кадровой политикой Кремля, сколько с социально-экономическими проблемами. Сейчас лето, настроения у народа достаточно расслабленные. А вот осенью проблемы усилятся. Как будут в Москве реагировать на это, совсем другой вопрос, — подытожил он.

Экс-главу края Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад. Он находится в СИЗО «Лефортово». Фургал пользуется большой популярностью у местных жителей. Начиная со дня его задержания люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион. 21 июля его представили правительству региона, писал NEWS.ru.