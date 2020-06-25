Собянин пообещал «бить по рукам» за принуждение к голосованию

https://static.news.ru/photo/279792d4-b79f-11ea-8aeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал наказывать тех, кто принуждает жителей столицы к голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ.

Градоначальник подчеркнул, что его принципиальная позиция состоит в том, что люди должны голосовать добровольно.

Их никто не должен принуждать, а кто будет принуждать, тех будем бить по рукам, — отметил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее он сообщил, что систему дистанционного электронного голосования в российской столице сделали более мощной. Столичные власти учли опыт использования системы на прошлых выборах, что позволило улучшить её. Он отметил, что присоединение Нижегородской области к электронному голосованию создало дополнительные технические сложности наряду с появлением возможности записи на голосование через федеральный портал госуслуги.

Предложение изменить Конституцию РФ президент Владимир Путин высказал 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию. Общероссийское голосование по этому вопросу было назначено на 22 апреля, но из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране на фоне пандемии коронавируса его перенесли. Позже Путин объявил, что голосование пройдёт 1 июля.

В предлагаемом гражданам списке присутствует несколько сотен изменений. В одной из поправок упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ.

Документом также предполагается закрепление в основном законе страны запрета для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положения о браке как союзе мужчины и женщины, положения о русском народе как государствообразующем, положения о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.

Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды.

При этом ранее президент говорил, что власть главы государства не должна быть связана с одним человеком. По словам Путина, для развития России нужна сменяемость, но обнуление собственных сроков он поддержал, писал NEWS.ru.