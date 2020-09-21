Собчак заставила Поклонскую выбрать между Путиным и Николаем II

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Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в интервью журналистке Ксении Собчак сообщила, кого любит больше: президента России Владимира Путина или императора Николая II.

Собчак спросила парламентария, кого она любит больше.

Государь Николай II. Владимира Владимировича я тоже люблю. Но государь — он наш, — сказала депутат во время авторской программы «Осторожно, Собчак!»

Она также поддержала Владимира Путина и выразила желание, чтобы он и дальше оставался главой государства.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Ксения Собчак после интервью с депутатом Государственной думы Натальей Поклонской может оказаться персоной нон-грата на Украине. Своими опасениями та поделилась со своей визави. Дело в том, что ради разговора, который Собчак записывала для своего YouTube-канала, ей пришлось приехать в Крым: на этом настояла представительница парламента. Пикантности ситуации придал тот факт, что встреча проходила в День независимости Украины, 24 августа. Поклонская заявила, что дата была выбрана случайно, но предложила записать интервью в ресторане крымских татар.

Ксения Собчак известна как сторонник возвращения Крыма Украине. Она неоднократно заявляла, что Россия нарушила международное право, присоединив полуостров в 2014 году. Однако теперь она опасается, что после визита на спорную территорию её могут внести в базу «Миротворец» и запретить въезд в соседнюю страну.

Впрочем, сама Поклонская в ходе интервью сделала ряд заявлений, противоречащих официальному информационному мейнстриму. Например, она не стала отрицать вероятность отравления оппозиционера Алексея Навального, хотя и отметила, что доказать это практически невозможно.