Собчак высказалась о награде дочери Рамзана Кадырова

Телеведущая Ксения Собчак отметила достижения дочери главы Чечни Рамзана Кадырова. Она написала, что за короткий период работы в качестве министра культуры республики она получила государственную награду. Она указала, что в 23 года Айшат Кадырова добилась «стремительной карьеры». Об этом она заявила в своём Telegram-канале.

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат в октябре стала министром культуры республики, а теперь получила медаль «За защиту прав человека». Скоро ей исполнится 23 года, — написала Собчак.

Известно, что знак отличия передан дочери Кадыровой за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Чечни, сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа, высокий профессионализм, а также за заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским обществом и властью.

Ранее Собчак рассказала, сколько стоили пирожки с капустой на пресс-конференции Владимира Путина в московском Манеже. Многие подписчики интересовались данным вопросом. Она отметила, что пирожки были бесплатными.