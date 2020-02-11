Президент РФ Владимир Путин может полететь в Нью-Йорк в сентябре 2020 года. В этом месяце в США пройдёт 75-я юбилейная сессия Генеральной ассамблеи ООН, на открытии которой российский лидер может выступить с речью.
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Последний раз с трибуны ООН Владимир Путин выступал в 2015 году.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в международных взаимоотношениях нарастает турбулентность, которая потребует существенных усилий для нормализации обстановки. Такую позицию озвучил президент России Владимир Путин. Для этого, считает российский лидер, необходимо в полной мере использовать позиции России в Совете Безопасности ООН.
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