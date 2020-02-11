https://static.news.ru/photo/b4e02100-4c66-11ea-a8d3-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин может полететь в Нью-Йорк в сентябре 2020 года. В этом месяце в США пройдёт 75-я юбилейная сессия Генеральной ассамблеи ООН, на открытии которой российский лидер может выступить с речью.

Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в российских госструктурах. Собеседники издания указали, что такая возможность «рассматривается». Пока она обсуждает только в предварительном порядке, но, по их словам, будет решена положительно.

Последний раз с трибуны ООН Владимир Путин выступал в 2015 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в международных взаимоотношениях нарастает турбулентность, которая потребует существенных усилий для нормализации обстановки. Такую позицию озвучил президент России Владимир Путин. Для этого, считает российский лидер, необходимо в полной мере использовать позиции России в Совете Безопасности ООН.