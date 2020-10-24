СМИ отметили странную манеру Сергея Лаврова носить маску

https://static.news.ru/photo/27d1c9a4-1785-11eb-8a43-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России не привык носить медицинскую маску, и это особенно заметно по тому, как он её надевает.

В Telegram-канале RIA_Kremlinpool опубликована фотография с одного из онлайн-заседаний, на котором присутствуют президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и глава МИД Сергей Лавров.

Представители правительства на снимке сидят в масках, при этом средство индивидуальной защиты на лице Лаврова почти закрывает глаза, оставляя открытым подбородок.

Лавров очень редко носит маску — и сегодня это было особенно заметно. Переболевший коронавирусом Мишустин — иногда. Путина в маске ещё не видели, — говорится в комментарии к фотографии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин поделился советами о ношении средств индивидуальной защиты в холодное время года.