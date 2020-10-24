СМИ отметили странную манеру Сергея Лаврова носить маску

Министр иностранных дел России не привык носить медицинскую маску, и это особенно заметно по тому, как он её надевает.
В Telegram-канале RIA_Kremlinpool опубликована фотография с одного из онлайн-заседаний, на котором присутствуют президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и глава МИД Сергей Лавров.
Представители правительства на снимке сидят в масках, при этом средство индивидуальной защиты на лице Лаврова почти закрывает глаза, оставляя открытым подбородок.
Лавров очень редко носит маску — и сегодня это было особенно заметно. Переболевший коронавирусом Мишустин — иногда. Путина в маске ещё не видели, — говорится в комментарии к фотографии.
Ранее NEWS.ru писал о том, что член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин поделился советами о ношении средств индивидуальной защиты в холодное время года.