16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Слова постпреда Украины при ООН о Крыме назвали «несусветной чушью»

09:30, 24 февраля 2021

Глава украинской национально-культурной автономии «Единство» в Симферополе Роман Билык прокомментировал слова постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы об уничтожении самобытности украинцев и Крымских татар в республике.

По его словам, заявление Кислицы представляет собой «несусветную чушь». Билык отметил, что представители Киева абсолютно не разбираются в вопросе, о котором говорят, и это ставит под вопрос их компетенцию.

Предположу, что либо этот товарищ не обладает определенными знаниями и не владеет информацией, либо нагло врёт. Я лично склоняюсь ко второму варианту, — цитирует Билыка РИА Новости.

Он заявил, что ложь и голословные заявления являются обычным делом для украинских властей, причём, они продиктованы не интересами страны, а отражают позицию американских кураторов.

Ранее NEWS.ru писал, что Кислица на заседании Генассамблеи ООН, посвящённом ситуации в Донбассе, потребовал лишить Россию права вето в Совете Безопасности. Дипломат заявил, что Москве нужно постоянно напоминать «о её обязательствах как стороны конфликта». Он также добавил, что Генассамблея отказывается признавать закрытым вопрос территориальной принадлежности Крыма.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео