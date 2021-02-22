Слова постпреда Украины при ООН о Крыме назвали «несусветной чушью»

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Глава украинской национально-культурной автономии «Единство» в Симферополе Роман Билык прокомментировал слова постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы об уничтожении самобытности украинцев и Крымских татар в республике.

По его словам, заявление Кислицы представляет собой «несусветную чушь». Билык отметил, что представители Киева абсолютно не разбираются в вопросе, о котором говорят, и это ставит под вопрос их компетенцию.

Предположу, что либо этот товарищ не обладает определенными знаниями и не владеет информацией, либо нагло врёт. Я лично склоняюсь ко второму варианту, — цитирует Билыка РИА Новости.

Он заявил, что ложь и голословные заявления являются обычным делом для украинских властей, причём, они продиктованы не интересами страны, а отражают позицию американских кураторов.

Ранее NEWS.ru писал, что Кислица на заседании Генассамблеи ООН, посвящённом ситуации в Донбассе, потребовал лишить Россию права вето в Совете Безопасности. Дипломат заявил, что Москве нужно постоянно напоминать «о её обязательствах как стороны конфликта». Он также добавил, что Генассамблея отказывается признавать закрытым вопрос территориальной принадлежности Крыма.