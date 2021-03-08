Слова Кравчука об идее сохранить СССР прокомментировали в Горбачёв-Фонде

https://static.news.ru/photo/25485b34-8090-11eb-83b9-96000091f725_660.jpg Фото: Pacific Press/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководитель пресс-службы Горбачёв-Фонда Павел Палажченко считает, что Леонид Кравчук «хочет переписать историю». Так он отреагировал на утверждение первого президента Украины, что якобы бывший лидер СССР Михаил Горбачёв отказался от идеи сохранить государство как конфедерацию.

В ноябре в Ново-Огарёве Горбачёв предложил руководителям республик договор о конфедеративном союзе, — подчеркнул Палажченко в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что позже идею разрушило желание Бориса Ельцина и других руководителей союзных республик избавиться от Горбачёва.

Палажченко уточнил, что предложенный Горбачёвым конфедеративный союз позволял всем республикам войти в Организацию Объединённых Наций в качестве полноправных членов.

Это именно суть конфедеративных отношений: безопасность и оборона, а также международные отношения остаются, согласно договору, за союзом, но при этом суверенные республики, суверенные государства имеют в том числе и в этой сфере большие полномочия, — рассказал Палажченко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что СССР можно было спасти от распада, превратив его в конфедерацию, заявил первый глава Украины Леонид Кравчук. Он добавил, что накануне подписания Беловежских соглашений в Москве обсуждался вариант, при котором СССР сохранялся в качестве единого государства, но Горбачёв тогда заявил, «должен быть один президент».