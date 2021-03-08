Кравчук рассказал, как можно было спасти СССР

https://static.news.ru/photo/d22c545a-8017-11eb-abdd-96000091f725_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

СССР можно было спасти от распада, превратив его в конфедерацию, считает первый глава Украины Леонид Кравчук.

Он добавил, что накануне подписания Беловежских соглашений в Москве обсуждался вариант, при котором СССР сохранялся в качестве единого государства.

[Борис] Ельцин (первый президент РФ. — NEWS.ru) посоветовался со многими руководителями республик, я помню, мы с ним сидели вдвоём и обсуждали эту тему. <...> Ельцин говорит: «Михаил Сергеевич (Михаил Горбачёв. — первый и единственный президент СССР), <...> давайте подумаем, как реформировать страну из федерации в конфедерацию. <...> Горбачёв так задумался и говорит: «Нет, нет, нет, так нельзя, должен быть один президент», — рассказал Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что таким образом Горбачёв отреагировал на сравнение СССР со Швейцарией, где происходит постоянная ротация на должности президента.

О распаде СССР Михаил Горбачёв заявил в обращении к народу 25 декабря 1991 года. До этого, 8 декабря руководители России, Белоруссии и Украины подписали соглашение, которое обозначало прекращение существования СССР и провозглашало создание Содружества Независимых Государств. Позднее этот акт получил название «Беловежское соглашение».

Как писал NEWS.ru, соратник первого президента РФ Бориса Ельцина Виталий Коротич заявил, что в распаде Советского Союза виноват сам Ельцин, который мечтал стать во главе страны. По словам Коротича, участники «Беловежской пущи» на самом деле планировали создать конфедерацию, распределить полномочия между странами и сделать так, чтобы они стали полунезависимыми. Но Ельцин с этим не согласился.