Шойгу заявил, что за две недели на Украине устранили 600 наёмников

В процессе продвижения военной спецоперации РФ на Украине российские бойцы уже устранили около 600 зарубежных наёмников и будут продолжать их ликвидацию, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Глава ведомства добавил, что более 500 иностранных бойцов покинули украинскую территорию, передаёт РИА Новости.

За последние две недели страну покинуло более пятисот наёмников и ещё около шестисот уничтожено, — заявил Шойгу.

С его слов, в данный момент Вооружённые силы России проводят операции по отслеживанию и дальнейшему уничтожению иностранных бойцов с использованием высокоточных ракет. Шойгу подчеркнул, что в ходе миссий количество наёмников на территории Украины значительно снизилось.

В результате ударов высокоточным оружием по центрам подготовки наёмников, а также боевых потерь фиксируется снижение их количества на территории Украины, — заявил министр.

21 марта Минобороны РФ сообщило о гибели более 80 иностранных наёмников и националистов после удара российскими крылатыми ракетами по полигону в Ровенской области. За день до этого удар был нанесён по центру подготовки украинских сил в районе населённого пункта Овруч Житомирской области, в результате которого были ликвидированы свыше 100 националистов и иностранных бойцов.

14 марта стало известно, что набор добровольцев в «Интернациональный легион территориальной обороны» был прекращён. Решение было принято после уничтожения ракетным ударом ВС РФ примерно 180 иностранных военных во Львове.