Минобороны РФ: армия нанесла ракетный удар по центру подготовки наёмников

Более 80 иностранных наёмников и националистов уничтожены после удара российскими крылатыми ракетами по полигону в Ровенской области, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, которые приводит РИА Новости, удар был нанесён ночью 21 марта по полигону Новая Любомирка.

Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесён удар по центру подготовки иностранных наёмников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области, — сказал Конашенков.

Ранее официальный представитель Минобороны сообщил об уничтожении свыше 100 украинских военных и иностранных наёмников в результате российского удара по центру подготовки украинских сил в районе населённого пункта Овруч Житомирской области. Этот удар также был нанесён высокоточными ракетами воздушного базирования.

До этого вернувшийся с Украины гражданин США рассказал, что украинские националисты фактически угрожали иностранному легиону заградотрядом, когда приехавшие воевать иностранцы отказались идти на Киев без достаточного количества оружия и боеприпасов. По его словам, украинская сторона плохо обеспечивала приехавших оружием и боеприпасами, некоторым досталось по 10 патронов.

Кроме того, мужчина рассказал о разгроме баз с иностранными наёмниками, в результате которого многие из них были ликвидированы. Покинуть же страну оказалось сложно, так как мужчин, по словам американца, разворачивают обратно и вынуждают вступать в вооружённые отряды. Он призвал не поддаваться на призывы, не вступать ни в какие иностранные легионы и не вмешиваться в конфликт.