Минобороны РФ: более 100 военных и наёмников убиты при ударе под Житомиром
Минобороны России сообщило о ликвидации более 100 украинских военных и наёмников
Алексей Кожушкин
Алексей Кожушкин
11:08, 20 марта 2022
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Читайте нас в Google Новости
Свыше 100 украинских военных и иностранных наёмников были уничтожены в результате российского удара по центру подготовки украинских сил спецопераций в районе населённого пункта Овруч Житомирской области. Он был нанесён высокоточными ракетами воздушного базирования, приводит ТАСС слова официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.
Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооруженных сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта Овруч Житомирской области. Уничтожено более 100 военнослужащих сил специальных операций и иностранных наемников, — подчеркнул он.
Ранее Конашенков сообщил об уничтожении крупной базы хранения горюче-смазочных материалов украинских вооружённых сил в районе населённого пункта Константиновка Николаевской области.
По его словам, с этой базы поставлялось топливо для бронетехники ВСУ в районах боевых действий на юге Украины.