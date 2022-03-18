Минобороны РФ: более 100 военных и наёмников убиты при ударе под Житомиром

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Вступление Финляндии в НАТО — один из основных вариантов её развития как члена Евросоюза, заявил президент страны Саули Ниинистё в интервью изданию Financial Times. При этом он подчеркнул, что подача заявки в Альянс на фоне ситуации на Украине может привести к дополнительной эскалации в Европе.

Глава государства пояснил, что вторым вариантом развития Финляндии является углубление партнёрства в оборонной сфере со Швецией и США. Оба этих пути будут способствовать усилению безопасности страны. Однако вступление в НАТО...