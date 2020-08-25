Шнуров: «Мёртвый Навальный становится очень сильным политиком»

https://static.news.ru/photo/a0f82384-e777-11ea-b41d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отравленный Навальный представляет собой большую угрозу, чем здоровый. Об этом в своём видеообращении в Instagram заявил музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. По его словам, Кремлю невыгодно было «отравить» оппозиционера и позволить ему уехать за границу.

Если бы Навального отравили «чекисты», то им легче было бы вывести его из игры насовсем, считает Шнуров.

Почему не насмерть? Зачем вся эта канитель? Неужели в лабораториях Лубянки нет чего-то стопроцентно работающего? — удивляется музыкант.

В версию о давлении Запада генеральный продюсер RTVi тоже не верит. По его мнению, с Навальным могли расправиться «другие силы», в частности патриотически настроенные граждане или, к примеру, чей-то ревнивый муж.

В этом случае, утверждает музыкант, к власти снова возникают вопросы. Артист считает, что ни в коем случае нельзя было позволять Навальному покидать страну.

Мёртвый Навальный или покалеченный становится очень сильным политиком. Это уже вам не Лёша-блогер. Это без пяти минут Нельсон Мандела. Вам это надо? — интересуется Шнуров.

По его мнению, Кремлю нужно было лучше следить за здоровьем оппозиционера и вместо пятнадцати суток давать ему бесплатные путёвки в санаторий.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, который летел из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание в полёте, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из первоначальных причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его доставили в Германию.

25 августа немецкие медики обнародовали первые результаты обследования Навального. Согласно их данным, Навальный мог быть отравлен веществом группы ингибиторов холинэстеразы. Однако точно это вещество пока не установлено. Для этого потребуется ещё один обширный анализ, писал NEWS.ru.