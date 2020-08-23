Сергей Лавров назвал главное качество в людях

https://static.news.ru/photo/d2ac69bc-e54c-11ea-a8b2-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров рассказал, какое качество в людях он считает главным. По мнению руководителя ведомства, таковым является порядочность.

Лавров поделился своими взглядами на жизнь во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» в Красногорске. Министр по ходу разговора сообщил о своём кредо. Оно заключается в том, что главное качество в людях — это порядочность.

Он отметил, что надеется никогда не столкнуться с предательством в своём отношении или в отношении родных и друзей.

Также Лавров поведал собравшимся на форуме о людях, которых он считает своими наставниками и учителями. Министр в этом списке назвал знаменитых дипломатов Евгения Примакова, Евгения Макеева, Алексея Нестеренко, Рафика Нишанова. Глава МИД отметил, что никогда не получал от них прямых советов.

Такого прямого обращения ко мне: «Вот тебе совет» — я не припомню. Я сам, кстати, никому советов не даю. Но всё то, что мне помогает в этой жизни, конечно, мне и от мамы с папой всё это досталось, — цитирует Лаврова ТАСС.

Однако, рассказал политик, он в значительной степени напитался опытом, примерами на переговорах и в ходе бесед, которые он обрёл в процессе общения с этими «великими людьми и другими классными дипломатами».

Как ранее передавал NEWS.ru, Лавров заявил, что Соединённые Штаты открыто призывают ЕС не развивать сотрудничество с Россией в экономической сфере.