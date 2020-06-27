Сенатор расшифровал послание Меркель о «лидерстве» США

https://static.news.ru/photo/8c7c4b30-b854-11ea-8b6b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: council.gov.ru

Сенатор Алексей Пушков расшифровал послание канцлера ФРГ Ангелы Меркель о «новой реальности», в которой США потеряют позиции мирового лидера. Европейский политик призвала странам ЕС увеличить расходы на оборону и самостоятельно думать о своей безопасности, не надеясь на американскую армию.

Как отметил политик, глава Германии будто не видит, что Штаты уже не способны исполнять роль мирового лидера. Пушков призвал «союзникам» задуматься именно над этим фактом.

По словам сенатора, ни одна империя самостоятельно не отказывалась от гегемонии. Но все они теряли лидерские позиции, когда их амбиции и внешние обязательства превышали возможности.

Пушков рассказал, что профессор Гарварда Пол Кеннеди описал этот феномен еще 40 с лишним лет назад. В своём труде «Подъём и падение великих держав» учёный назвал этот феномен over-extension, что переводится как «чрезмерное расширение» или «перенапряжение сил империй».

Именно такие процессы, сказал политик, происходят сейчас в США.

Даже если чисто внешне политика нового американского эгоизма выглядит как выбор президента Трампа, на деле она продиктована невозможностью для США проводить прежнюю гиперактивную внешнюю политику, поскольку та требует огромных средств и ресурсов, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Как ранее писал NEWS.ru, Европе необходимо задуматься над «новой реальностью», в которой США больше не будут исполнять роль мирового лидера. С таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

По её словам, странам ЕС нужно не ждать помощи от Штатов, а самостоятельно наращивать военный потенциал. Меркель подчеркнула, что европейцы выросли с осознанием того, что США желают быть державой мирового порядка.

Прежде канцлер Германии уже высказывалась критически в адрес Штатов, призывая ЕС самостоятельно думать о собственной защите, не надеясь на американских военных.

Ранее сообщалось, что США к сентябрю 2020 года из Германии выведут около 9,5 тысячи солдат и офицеров.