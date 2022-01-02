Сатановский прокомментировал готовность Финляндии вступить в НАТО

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал заявление Финляндии о готовности вступить в НАТО. Эксперт считает, что руководство страны готовится к новой эпохе в отношениях с Россией. Именно на это указывает заявление премьера Финляндии Санны Марин о сохранении возможности подачи заявки на вступление в Альянс, написал Сатановский в своём Telegram-канале.

Специалист уверен , что сделанное финской стороной заявление резко увеличит протяжённость общей линии непосредственного соприкосновения границ НАТО и России. Об этом же свидетельствует и «внезапно высказанное» финским руководством недовольство выдвинутыми Москвой условиями обеспечения национальной безопасности России в адрес НАТО и США.

Хотелось бы, конечно, интерпретировать происходящее каким-то более оптимистическим образом, да только никак не получается, — добавил Сатановский.

Политолог отметил, что геополитика «тем и славится», что в мире нет ничего «вечного и даже долгоиграющего».

И без того столько десятилетий Россия в Европе не воевала... Было бы странно, если бы её никто не попытался попробовать на прочность, как сейчас в наших отношениях с Западом и происходит, — добавил эксперт.

По словам Сатановского, в НАТО сейчас рвутся не только Украина с Грузией, Альянс также намерен расширяться на Балканах и северном направлении.

Помимо Финляндии, в него и Швеция вполне может вступить. Польша и три постсоветские республики Прибалтики это сделали — и давно. А у них история отношений с Россией не лучше, чем у шведов и финнов, которые с ней тоже столетиями воевали, хотя в итоге предпочли пока еще проводимый ими в жизнь нейтралитет, — указал политолог.

Эксперт напомнил, что с 1809 до 1917 года Финляндия входила в качестве автономного государства в состав Российской империи. Затем страна получила независимость в войне 1939–1940 годов. А по итогам Великой Отечественной войны ей Сталин эту самую независимость оставил, как и Австрии, в обмен на нейтралитет.

А теперь чего же Хельсинки не попробовать сменить этот статус? Политики там уже совсем не те, кто понимал, зачем он их стране. Новое поколение политиков, во всей Европе новое. Пересматриваются там итоги Второй мировой войны, что бы по этому поводу Москва ни говорила. А в итоге такого рода ревизий всегда происходят новые войны, после которых наступает новое равновесие, в зависимости от того, кто в итоге выиграет, а кто проиграет. Вот к этому в итоге всё и придет, — заключил политолог.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что у страны остаётся возможность подать заявку на вступление в Североатлантический альянс. Она добавила, что Финляндия продолжит усиливать военное сотрудничество с Европой.