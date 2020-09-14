Россия считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

https://static.news.ru/photo/800d876a-f6bb-11ea-abdb-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Кремль воспринимает Александра Лукашенко как легитимно избранного белорусского президента. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов, не считают ли в Москве, что на фоне митингов белорусского народа, не согласного с итогами выборов в стране, Лукашенко не хватает той самой легитимности.

Александр Григорьевич является легитимным президентом Белоруссии, — сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина также отметил, что белорусский лидер — давний визави его руководителя в межгосударственных отношениях.

При этом Песков подчеркнул, что и не согласные с итогами голосования и те, кто их под сомнение не ставит, являются «гражданами братской нам Белоруссии».

Всех их мы ценим и любим, но как с самого начала говорил Владимир Путин, мы хотим, чтобы в Белоруссии всё происходило не в форме неконституционных процессов, а в правовом русле, — цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

14 сентября Путин и Лукашенко провели переговоры. Основными результатами встречи в Сочи стали договорённости о том, что Москва предоставит Минску государственный кредит в размере $1,5 млрд, снятие резерва российских силовиков, созданного на границе с республикой, и переброске его в места постоянной дислокации, а также указание Путина по подготовке поставки в Белоруссию первой партии российской вакцины от коронавируса. Кроме того, Путин поддержал инициативу Лукашенко о проведении конституционной реформы в Белоруссии.

Визит в Сочи стал для Лукашенко первой зарубежной поездкой после выборов в республике 9 августа, на которых он одержал шестую победу подряд. Их результаты вызвали массовые протесты, а тысячи людей вышли на улицы. Они считают, что итоги голосования были сфальсифицированы. По данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков заявил, что новый кредит Минску нельзя расценивать как вмешательство Москвы.