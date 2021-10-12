Россия предложила США взаимно снять все дипломатические ограничения

Замглавы МИД России Сергей Рябков предложил старшему заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд снять ограничения, которые обе страны вводили в отношении дипмиссий друг друга. По его словам, в РФ не стремятся к дальнейшей эскалации, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

С российской стороны было подчёркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет, — говорится в сообщении МИД.

Стороны обсудили перспективы отношений между двумя странами. Кроме того, в Москве заявили, что «продолжение конфронтационной линии Вашингтона» приведёт только к дальнейшей деградации взаимоотношений.

В июле посольство США в Москве заявило о сокращении на 90% штата своих сотрудников с августа 2021 года. Посол США в России Джон Салливан объяснил это требованием российских властей прекратить наём персонала из России. В связи с этим посольство остановило все консульские услуги. В частности, в России сейчас невозможно получить неэмиграционную визу США.

Впрочем, уже стало известно о возможном увеличении количества консульских работников. Об этом заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.