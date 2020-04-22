Российский Генштаб провёл переговоры с командованием НАТО

Генштаб Вооружённых сил России 22 апреля обсудил с командованием Североатлантического альянса (НАТО) «вопросы, представляющие взаимный интерес», сообщили в Минобороны.
Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО Тодом Уолтерсом.
Как писал NEWS.ru, ключевой участник альянса — США — может выйти из международного Договора по открытому небу. По словам ссылающегося на «источники в Вашингтоне» министра иностранных дел Сергея Лаврова, «решение уже принято».
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