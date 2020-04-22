Российский Генштаб провёл переговоры с командованием НАТО

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Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре подчеркнули важность тесной координации международных усилий в борьбе с коронавирусом при активном участии Всемирной организации здравоохранения.

Особое внимание уделено вопросам борьбы с пандемией коронавируса. Подчеркнута важность тесной координации международных усилий при активном участии ВОЗ, — говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме того, Путин и Меркель...