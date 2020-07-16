После того как граждане России большинством голосов одобрили поправки в Конституцию страны, Владимир Путин настоятельно советовал парламентариям не созерцать, а действовать, приводя законодательство в соответствие с Основным законом. И они приступили. Правда, начали не с обязательной индексации пенсий, своевременной выплаты зарплат, доступной, качественной медицинской помощи и прочих обещанных социальных благ, а с репрессивной части.

В первую очередь депутаты приступили к рассмотрению поправок в федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», которые закрепляют запрет на отчуждение российских территорий. Правда, по оценке экспертов, чаще по этому закону будут наказывать не украинских и американских политиков, как грозил Вячеслав Володин, а российских блогеров и журналистов.

Затем комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ пообещала до 1 сентября рассмотреть пакет предложений законодательного характера для усиления противодействия любым попыткам этого самого вмешательства. Комментируя для NEWS.ru эту новость, политтехнолог Алёна Август предположила, что основной сферой приложения активности сенаторов станет Интернет.

Думаю, какое-то внимание будет уделено противодействию информационным атакам: поле битвы сейчас — это Интернет, усеянный фейками и воззваниями, — сказала она.

И уже на следующий день председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский предложили внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят крупные денежные штрафы за отказ убирать с сайтов запрещённую в нашей стране информацию.

Александр Хинштейн Сергей Булкин/NEWS.ru

В пояснительной записке они объясняют, что действующий закон обязывает провайдеров хостинга, владельцев сайтов и информационных ресурсов (то есть СМИ), удалять информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. Однако какой-либо ответственности за неисполнение этого требования не установлено, «что порождает правовую неопределённость и создаёт условия, способствующие нарушению законодательства». Теперь, если инициативу депутатов поддержат их коллеги, с ответственностью наступит полная ясность: будут суровые штрафы.

За отказ удалять информацию, которую Роскомнадзор счёл содержащей призывы к экстремизму (такой информацией благодаря гибкому мышлению сотрудников ведомства может стать что угодно) физические лица буду штрафовать на 100-200 тысяч рублей, а юридические — на 3-8 млн. При повторном нарушении наказание для «физиков» вырастет до 200-500 тысяч, а для юрлиц — до 8-15 млн. Эти же штрафы предусмотрены для распространителей детской порнографии и данных о способах приобретения, изготовления или использования наркотических средств.

Поскольку на этой неделе борьба за суверенитет в России стала одной из самых актуальных тем для российских политиков, авторы законопроекта не преминули обосновать свою инициативу именно защитой наших внутренних дел от «проклятого» Запада, приведя статистику по числу Интернет-страниц, которые отказались блокировать по требованию Роскомнадзора YouTube, Twitter, Instagram и Facebook.

Понятно, что иностранцы в этом плане лидируют, и мы этим инструментом как раз-таки хотим, чтобы они уделили больше внимания чистоте своего контента на правовом пространстве Российской Федерации, — заявил журналистам Сергей Боярский.

По его словам, «были прецеденты, когда и наши социальные сети реагировали не столь оперативно, как хотелось бы, на удаление запрещённого на территории РФ контента».

Конечно, законодатели упирают именно на борьбу с соцсетями — в особенности с иностранными — поскольку это сейчас мейнстрим. Например, Маргарита Симоньян неоднократно сообщала в соцсетях, что уже пять лет пытается обратить внимание правительства на то, что на Facebook или Twitter никакой управы нет. Только вот в самом законе в предложенном варианте разницы между соцсетью и информационным ресурсом не видит. А значит, Роскомнадзор получает в свои руки дополнительный репрессивный рычаг. И всё это во имя суверенитета, разумеется.