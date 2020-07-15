Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ опубликовала свой ежегодный доклад. В нём сенаторы рассказали, как другие страны вмешивались в наши выборы, в процесс изменения Конституции, как предвзято освещали российские методы по борьбе с коронавирусом. А в итоге члены комиссии пообещали внести законопроекты, направленные на усиление противодействия иностранному вмешательству. В разговоре с NEWS.ru эксперты предположили, чем грозят эти инициативы россиянам.

Совет Федерации опубликовал ежегодный доклад комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. В нём на 60 страницах рассказывается о том, как внешние силы пытались повлиять на результаты региональных выборов в 2017-2019 годах, на процесс внесения поправок в российскую Конституцию, а также критиковали принимаемые руководством РФ меры по сдерживанию распространения коронавируса.

Как сообщается, к подготовке документа, помимо членов комиссии, были привлечены «иные организации (включая государственные структуры)». Отметим, что в комиссию входят 11 человек, а председательствует в ней единоросс Андрей Климов.

Сама необходимость этой работы объясняется тем фактом, что «противоправное внешнее вмешательство осуществлялось в широких масштабах в период с 15 января 2020 года (день, когда Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию. — NEWS.ru) и продолжается по настоящее время с очевидной целью дискредитации процесса укрепления конституционных основ национальной независимости России».

Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам работы комиссия пришла к выводу, что США и другие оппоненты России продолжают искать и использовать самые разнообразные способы для дестабилизации нашей страны, и эти шаги противоречат основополагающим принципам Устава ООН. При этом на данный момент, несмотря на все старания, зарубежным силам не удалось, например, повлиять сколько-нибудь существенным образом на результаты голосования по Конституции. В итоге народ России принял новую редакцию основного закона страны, в 97 статье которого говорится, что «Российская Федерация принимает меры... по недопущению вмешательства во внутренние дела государства». В связи с этим комиссия «намерена до 1 сентября рассмотреть пакет предложений законодательного характера для усиления противодействия любым попыткам вмешательства в суверенные дела России».

2 июля всем стало известно, что зарубежным антироссийским структурам и их местным ставленникам не удалось сбить с толку многонациональный российский народ. Но это отнюдь не повод для спокойствия. Наши оппоненты уже извлекают уроки из своего июльского фиаско. Их дальнейшие действия будут более изощрёнными и коварными — поскольку команду сдержать Россию любой ценой никто в Вашингтоне не отменял и отменять не намерен, — заявил Андрей Климов на пленарном заседании верхней палаты.

Стоит отметить, что как раз в рамках законодательного закрепления положений новой Конституции вчера Госдума в первом чтении приняла поправки к антиэкстремистскому закону. И эти дополнения, по оценке специалистов, сулят больше проблем вовсе не украинским и американским политикам, как обещает Вячеслав Володин, а обычным россиянам. Теперь в течение полутора месяцев сенаторы будут активно работать над новыми законопроектами, которые должны укрепить суверенитет нашей Родины. Только есть опасения, что под удар опять попадут не агенты иностранного влияния, а собственные граждане.

Политтехнолог Алёна Август в разговоре с NEWS.ru предположила, что основной сферой приложения активности сенаторов станет интернет.

Наши законодатели часто удивляют нас многообразием своих фантазий, а теперь на основании конституционных поправок аппетит только разгорается. Думаю, какое-то внимание будет уделено противодействию информационным атакам: поле битвы сейчас — это интернет, усеянный фейками и воззваниями. Алёна Август политтехнолог политтехнолог

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов предположил, что в результате стоит ждать, скорее, ужесточения существующих наказаний, а не каких-то законодательных новинок.

Они более чётко опишут сами случаи вмешательства и санкции за эти случаи, а также то, кто должен признаваться, что он вмешивается в наши дела. Я думаю, что вряд ли они придумают что-то эффективное с точки зрения усиления противодействия. Скорее, это будет усиление контроля за теми, кого в этом обвиняют. Думаю, этим всё и ограничится. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

В свою очередь, управляющий партнёр санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин полагает, что в Совете Федерации обсуждается необходимость внесения изменений в законодательство в целях реализации новой нормы Конституции о том, что РФ принимает меры по недопущению вмешательства во внутренние дела государства.

Сама по себе формулировка «усиление ответственности за вмешательство в суверенные дела России» носит слишком общий характер. Если говорить об уголовной ответственности, то закон должен описывать конкретные действия. Но, к примеру, уже сегодня в УК РФ установлена ответственность за основные виды деятельности, которые могут рассматриваться как посягательство на внутреннюю безопасность государства: преступления против основ конституционного строя (ст.ст. 275-281 УК), воспрепятствование осуществлению избирательных прав и фальсификация итогов голосования (ст.ст. 141-142.2 УК). Алексей Добрынин адвокат адвокат

Адвокат также напомнил, что с 2015 года уже действует норма об ответственности за деятельность на территории России иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ (ст. 284.1 УК). В 2017 году была введена ответственность за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ (ст. 274.1 УК). В связи с этим вряд ли есть серьёзная необходимость для создания каких-то дополнительных уголовно-правовых запретов, полагает он.

Добрынин также уверен, что раз речь идёт о возможном вмешательстве иностранных государств в период обсуждения голосования по поправкам в основной закон страны, скорее всего, на повестке вновь окажутся вопросы регулирования распространения информации в Сети, а также нормы, регламентирующие деятельность НКО. Хотя и в этой сфере запретов и законодательного регулирования уже более чем достаточно, добавил он.

Над материалом также работал Сергей Изотов.