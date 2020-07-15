В Госдуме придумали новые штрафы для владельцев сайтов

https://static.news.ru/photo/1d9314f8-c739-11ea-933c-fa163e074e61_660.jpg Александр Хинштейн Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владельцев сайтов предложили штрафовать за отказ удалять информацию, если к ним в соответствии с законом поступило соответствующее требование. Сумма взыскания может достигать 4 млн рублей.

Законопроект подготовили глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский, оба — от фракции «Единая Россия».

Поправки предполагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Как сказано в пояснительной записке к документу, он устранит пробел в сфере регулирования ответственности за неисполнение требований законодательства. Дело в том, что владельцы сайтов и провайдеры хостинга обязаны принимать меры по ограничению доступа или удалению запрещённой информации. Однако какой̆-либо ответственности за неисполнение требований закона до сих пор установлено не было, что порождало правовую неопределённость.

Я бы не сказал, что есть определённый повод [для такой законодательной инициативы], просто, на наш взгляд, был пробел. Статистика показывает, что не всё и не оперативно удаляется, — цитирует РИА Новости Боярского.

Согласно предлагаемым нормам, отказ удалять информацию повлечёт наложение штрафа на граждан в размере 50–100 тысяч рублей, на должностных лиц — 200–400 тысяч, на юридических лиц — от 800 тысяч до 4 млн. За отказ удалить экстремистские материалы и детскую порнографию законопроектом предусмотрены отдельные штрафы.

Законопроект о штрафах также будет распространяться в том числе на видеохостинг YouTube, социальные сети Twitter, Instagram и Facebook, следует из материалов пояснительной записки к законопроекту. В соответствии с приведёнными данными, из-за пробела в законодательстве из YouTube вопреки требованиям Роскомнадзора к апрелю 2020 года не было удалено 10 482 страницы с запрещённой информацией, из Twitter — 1462, из Instagram — 1435, а из Facebook — 362.

В марте, как писал NEWS.ru, стало известно, что подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр заказал исследование возможности блокировки запрещённой информации в сетях Tor, Telegram Open Network (TON) и IoT — Интернете вещей. Наиболее перспективные способы ограничения доступа к запрещённой в России информации потребовались для реализации закона о «суверенном Рунете».