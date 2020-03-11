https://static.news.ru/photo/b47ddd76-635c-11ea-a426-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) заказал исследование возможности блокировки запрещённой информации в сетях Tor, Telegram Open Network (TON) и IoT — Интернете вещей. Наиболее перспективные способы ограничения доступа к запрещённой в России информации потребовались для реализации закона о «суверенном Рунете».

Исследование должен провести Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук (ФИЦ), сообщает газета «Коммерсант».

Эксперты отмечают, что в техзадании указан огромный список технологий и протоколов, которые специалистам ФИЦ придётся проанализировать, но не все они используются для обхода блокировок. При этом технологии VPN и ей подобные отсутствуют в списке.

ФИЦ должен исполнить задание до июля 2020 года, за что получит почти 9,2 млн руб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Совфед и Лига безопасного Интернета разрабатывают законопроект о штрафах за противоправный контент в Интернете. Инициаторы рассчитывают, что штрафы могут защитить детей от пропаганды экстремизма и наркомании в Сети. Между тем одна из интернет-компаний считает проект вредным и нереализуемым, так как он противоречит конституционным правам человека на поиск и получение информации.