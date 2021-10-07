РФ предоставила ОЗХО ответ на запрос 45 стран по ситуации с Навальным

Россия передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответ на запрос 45 стран по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил постпред РФ при организации Александр Шульгин, отметивший, что российской стороне на подготовку ответа потребовалось два дня вместо отведённых десяти, сообщает ТАСС.

Сегодня Россия раньше срока, фактически за два дня, предоставила достойный и выверенный с юридической точки зрения ответ на запрос группы 45 стран. Одновременно мы инициировали встречный запрос, — подчеркнул Шульгин.

Он пояснил, что встречный запрос адресован Германии, Франции, Швеции и техническому секретариату ОЗХО.

Те вопросы, которые мы задавали раньше, до сих пор сохранили свою актуальность. Но, кроме того, появились и новые вопросы в связи с новыми обстоятельствами в ситуации вокруг Навального, — сказал постпред.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа 2020 года в самолёте, летевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали в местную больницу. Затем его перевезли в клинику Charité в Берлине, где позднее немецкая военная лаборатория нашла в анализах Навального следы яда из группы «Новичок».

Ранее стало известно, что США и их партнёры из 44 стран по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с оппозиционером Алексеем Навальным. Передачу вопросов приурочили к открытию 98-й сессии исполнительного совета ОЗХО.