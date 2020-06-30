Можно громко, много и контрпродуктивно спорить о том, с какими нарушениями может быть принят весь пакет конституционных поправок. Можно до хрипоты отрицать результаты плебисцита. Но тенденция, что называется, ясна. И вряд ли кто-то сможет оспорить его позитивный итог. В лучшем случае останется грешить на несознательный народ, который-де никак не отринет морок путинизма.

Однако самое интересное начнётся именно тогда, когда закроются избирательные участки. Ведь Конституция в некотором смысле — это декларация о намерениях. Это оппозиция может сколько угодно скандировать: «Уважайте вашу Конституцию». На деле просто уважать Основной закон недостаточно. Нужна целая система законов и подзаконных актов, которые благие конституционные пожелания и намерения должны конкретно материализовать. А в некоторых случаях растолковать.

В частности, положение статьи 70 обновлённой Конституции утверждает, что Москва — столица России. Но в то же время поправка устанавливает, что после соблюдения соответствующей процедуры органы власти могут размещаться и в других городах. Значит ли это, что в один не самый прекрасный для москвичей день тихой сапой столица переедет куда-нибудь в Новосибирск? Естественно, хотелось бы понять и оценить значение такой поправки.

Но это, так сказать, частный случай. Другое дело, что, по некоторым подсчётам, на основе итогов плебисцита обеим палатам российского парламента предстоит титаническая работа по внесению изменений в действующие законы или по принятию принципиально новых законов. Только число правовых и нормативных актов, которые должны быть «модифицированы», дабы привести их в соответствие с новыми положениями Конституции, предварительно оценивается в тысячу. Словом, предстоит самая настоящая законодательная революция.

Софья Сандурская/АГН «Москва»

С одной стороны, такая работа может служить новым доказательством того, что идти на досрочные перевыборы Государственной думы не просто рискованно, но и нецелесообразно. Поскольку новому составу нужно будет освоиться, что называется, рассесться по креслам и распределить составы комиссий и комитетов. А это потеря столь нужного ныне времени. К тому же, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после такого голосования в течение полугода нижняя палата парламента не может быть распущена. Хотя далеко не все специалисты в области конституционного права с ним согласны, так как общенациональное голосование не является в прямом смысле референдумом или выборами.

Однако труд по имплементации поправок в случае их принятия в свод общероссийских законов и нормативных актов займёт достаточно долгое время. Тем более что число законодательных актов, которые придётся модифицировать, может оказаться больше, чем сейчас видится. И тогда работу придётся продолжить и следующему депутатскому корпусу Госдумы. И вот тогда вполне можно предположить, что вокруг такой имплементации во многом развернётся смысловая предвыборная борьба.

Иными словами, прежде всего «Единая Россия» смогла бы сделать этот процесс ядром своей предвыборной агитации. И главный лозунг мог бы звучать примерно следующим образом: «Мы вместе с вами обновили Конституцию, а теперь должны провести всё намеченное в жизнь!». Таким образом, в ауте рискуют оказаться те же коммунисты, которые на флажке, но всё-таки призывали голосовать против пакета поправок. А партия власти и ряд фракций, изначально поддержавших идею плебисцита, смогли бы сделать выигрышный акцент на статьях, касающихся социальных вопросов, защиты территориальной целостности и даже животных.