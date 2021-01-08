Рассказ Путина о визите в Сирию стал «темой номер один» в арабоязычных СМИ

https://static.news.ru/photo/cc22b8c4-534e-11eb-96fd-fa163e074e61_660.jpg Башар Асад и Владимир Путин Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Рассказ о визите президента России Владимира Путина на Рождество в Сирию в январе 2020 года стал самой обсуждаемой темой в арабоязычных СМИ. Об этом пишет издание Donya-e-Eqtesad.

Внимание журналистов, как отмечает автор статьи, привлекло посещение российским президентом в дни празднования православного Рождества не только церкви Святой Девы Марии, но и мечети Омейядов — одного из старейших из сохранившихся в мире исламских религиозных сооружений.

По словам Путина, он посетил мечеть из-за хранения мусульманами Сирии мощей Иоанна Крестителя. Российский лидер поблагодарил представителей сирийских мусульман за сохранение христианских святынь и отметил общее между двумя религиями, которые подчёркивают важность морально-нравственных ценностей.

Визит Путина в Дамаск состоялся 7 января 2020 года. Его подготовка держалась в тайне, во время поездки Путин посетил командный пункт группировки ВС РФ в Сирии, а также встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.

Как сообщал NEWS.ru, Владимир Путин рассказал, что его прошлогодний визит в Дамаск не был для сирийского коллеги Башара Асада внезапным. Лидеры двух стран заранее условились о неразглашении конкретных деталей поездки до прибытия Путина в Сирию.