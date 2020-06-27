Раскрыты детали провокации, которая могла устранить Путина в конце 90-х

https://static.news.ru/photo/3f6d6506-b898-11ea-908c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: imago-images.de/Global Look Press

Генерал-лейтенант МВД, генерал-майор ФСК в отставке Александр Гуров раскрыл детали провокации рубежа 1999–2000 годов. По его словам, она могла устранить Владимира Путина с политической арены.

Опорой нового для того времени политика федерального масштаба тогда была партия «Единство» (будущая «Единая Россия»). Гуров ездил по регионам, агитировал и встречался с людьми. Однако в определённый момент все его поездки были отменены.

Вообще запретили выходить из дома, меня круглосуточно охраняли телохранители. И вот мне помощник тогдашнего замглавы Администрации президента Игоря Шабдурасулова прямо признался: «Александр Иванович, это всё делалось для вашего блага, вас реально хотели устранить», — рассказал Гуров « Октагону ».

Однако провокацию удалось предотвратить. Её целью было снять партию «Единство» с выборной кампании.

9 августа 1999 года президент Борис Ельцин назначил директора ФСБ Путина первым заместителем и исполняющим обязанности председателя правительства Российской Федерации. Это произошло на фоне вторжения боевиков под командованием Басаева и Хаттаба в Дагестан.

В новогоднюю ночь Ельцин заявил, что уходит в отставку, своим преемником он назначил Путина.

Движение «Единство» существовало с 1999 по 2001 год. Оно было создано для участия в выборах в Госдуму 3-го созыва и поддержки премьер-министра Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента. 1 декабря 2001 года «Единство» было реорганизовано в «Единую Россию». Председателем «Единства» был Сергей Шойгу.

Российские политологи считают, что если Владимир Путин всё же решится на поиск преемника для себя, то это будет проходить в чрезвычайно узком кругу, в нём же и оговорят условия передачи власти, подобному тому, как это случилось с самим Путиным в 1999–2000 годах, писал NEWS.ru.