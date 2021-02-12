Путин заявил, что Навального использовали противники России

https://static.news.ru/photo/b1caba9a-6e46-11eb-ba11-96000091f725_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что противники России использовали в своих интересах Алексея Навального, воспользовавшись ситуацией накопленного раздражения и недовольства людей.

Фрагмент беседы главы государства с редакторами российских СМИ показал телеканал «Россия 24».

По словам Путина, оппоненты Москвы «испокон веков» использовали в своих интересах амбициозных и жаждущих власти людей. Поэтому ничего нового в данной ситуации нет.

Амбиций много, энергии много, желания заработать побольше денег, прорваться к власти... И всё это просто самым активным образом используется, — отметил российский лидер.

Говоря об акциях протеста, Путин подчеркнул, что ситуацию с Навальным используют именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, «человеку стало хуже жить».

Что ни говори: пандемия, не пандемия, вот хуже жить... Кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уж ничего не поделаешь... И, конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других регионах, и в самих Штатах. Этой ситуацией пользуются противоборствующие силы. И у нас этим тоже пытаются воспользоваться. И воспользовались! Ну конечно, а как же! На это и расчёт, — указал Путин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия не бросит Донбасс ни при каких условиях, заявил Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ. При этом он напомнил, на ком лежит огромная ответственность за страну. Путин подчеркнул, что «мы должны подумать о последствиях» любого шага прежде, чем принимать решение.