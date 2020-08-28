Путин высказался по поводу отсутствия наблюдателей на выборах в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/84bb6f76-e9d6-11ea-b811-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Белоруссии пригласили международных наблюдателей на выборы главы республики, однако те не приехали. Это может свидетельствовать о том, что позиция международного сообщества по результатам голосования была заготовлена заранее, считает глава РФ Владимир Путин. Политик добавил, что Кремль сразу признал легитимность выборов.

Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но я, у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны <...> И, как вы знаете, я поздравил [действующего президента Белоруссии] Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Всё, — цитирует руководителя государства телеканал «Россия 1».

При этом российский лидер уточнил, что всё происходящее в республике является исключительно внутренним делом соседей.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. Согласно официальным итогам, победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с поддержкой более 80% голосов. После оглашения результатов голосования в стране начались массовые протесты. Их участники считают, что итоги недостоверны, требуют их отмены и проведения новых выборов.

РФ может стать посредником в переговорном процессе в Республике Беларусь (РБ), считает экс-кандидат на пост главы республики Светлана Тихановская. По её словам, кризис внутри РБ не направлен против какого-то государства и оппозиция берёт на себя ответственность разрешить данную проблему путём диалога.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в истории с протестами подобрался к «точке невозврата». По его словам, ещё несколько силовых акций властей — и жизнь в собственной стране для главы государства станет невозможна, сообщал NEWS.ru.