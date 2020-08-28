Путин подтвердил признание выборов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/540122d8-e998-11ea-b168-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подтвердил, что Россия признаёт результаты выборов в Белоруссии. При этом российский лидер уточнил, что всё происходящее в республике является исключительно внутренним делом соседей.

Мы исходим из того, что выборы состоялись. Но нам, безусловно, небезразлично, что там происходит, — сказал глава государства в интервью Сергею Брилёву на телеканале «Россия 1».

Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко. После этого в стране начались митинги протеста: люди не согласны с результатами выборов, требуют их отмены и переизбрания президента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министры иностранных дел ЕС подтвердили непризнание президентских выборов в Белоруссии и призвали Минск к переговорам с оппозицией. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.