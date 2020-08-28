«Ростов, Москва, Сочи»: Гордон назвал укрытия Лукашенко в случае побега

https://static.news.ru/photo/1ab5a8d0-e9a4-11ea-b6de-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в истории с протестами подобрался к «точке невозврата». По его словам, ещё несколько силовых акций властей — и жизнь в собственной стране для главы белорусского государства станет невозможна.

Точкой невозврата Гордон в эфире телеканала «Украина 24» назвал дальнейшее насилие против протестующих. Запись передачи журналист выложил на своём YouTube-канале.

То, что мы видим, это ужас, это не совместимо с 21-м веком... Если дальше будут дубасить людей дубинками, издеваться над ними, будет точка невозврата. И тогда путь один — в Ростов, в Москву, в Сочи, куда-то туда, — отметил Гордон.

Он добавил, что пока у Лукашенко есть варианты исправить ситуацию. Белорусский президент вполне может попытаться принять участие в новых выборах.

Думаю, ещё не поздно сказать: «Бес попутал, проводим очередные выборы», — предположил журналист.

По его мнению, даже проиграв новые выборы, Лукашенко сможет остаться жить на родине. В этом случае гарантии безопасности ему предоставит Запад, не исключает Гордон.

Протестные акции в Белоруссии идут с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. ЦИК объявил предварительные результаты, согласно которым победил руководитель республики Александр Лукашенко. Однако белорусы посчитали результаты недостоверными, и вышли на улицы городов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министры иностранных дел ЕС подтвердили непризнание президентских выборов в Белоруссии и призвали Минск к переговорам с оппозицией. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он добавил, что санкции в отношении республики будут введены «как можно раньше». Однако при этом отметил, что чёрный список пока не утверждён.