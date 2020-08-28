В Евросоюзе подтвердили отказ признавать выборы в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/49e7db18-e92d-11ea-ab49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Government/Global Look Press

Министры иностранных дел ЕС подтвердили непризнание президентских выборов в Белоруссии и призвали Минск к переговорам с оппозицией. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Вы знаете, что мы не признаём результаты выборов и считаем неприемлемыми действия властей. Мы выражаем поддержку народу, осуждаем репрессии и просим власти начать всеобъемлющий диалог, чтобы найти выход из кризиса, — цитирует его ТАСС.

Боррель добавил, что санкции в отношении республики будут введены «как можно раньше». Однако при этом отметил, что чёрный список пока не утверждён.

Масштабные акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Поводом для них послужили итогов голосования на президентских выборах, согласно которым в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко пригрозил ответить на санкции против республики. По его словам, страны, предлагающие ввести ограничения, «зажрались и забыли, что такое Беларусь». Он также добавил, что ранее страна уже переживала период санкций и справится с ограничениями в этот раз.