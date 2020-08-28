Тихановская: РФ может стать посредником в белорусских переговорах

https://static.news.ru/photo/d0b12af4-e9d3-11ea-a74e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lukas Balandis/Global Look Press

РФ может стать посредником в переговорном процессе в Республике Беларусь (РБ), заявила экс-кандидат на пост главы республики Светлана Тихановская. По её словам, кризис внутри РБ не направлен против какого-то государства и оппозиция берёт на себя ответственность разрешить данную проблему путём диалога.

Но если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия — это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения, — заявила политик в эфире телеканала Euronews.

Она отметила, что в Белоруссии не может быть двоевластия, так как недавние выборы президента страны были, по её словам, сфальсифицированы и граждане республики собираются «защищать свой выбор» и нынешнюю власть не примут.

Народ понимает, что нынешний президент <...> Они его не выбирали. <...> У нас есть один лидер, и народ, люди Беларуси знают, кто это, — резюмировала Тихановская.

Лидер группы Brutto Nostra Сергей Михалок записал видеоролик, в котором потребовал проведения в Белоруссии новых президентских выборов. Он также назвал тех, кого считает достойными кандидатами на пост главы государства. Музыкант добавил, что не доверяет профессиональным политикам.

По его словам, «хорошими кандидатами» на пост президента страны являются те, кто на протяжении многих лет словом и делом доказывал, что они патриоты Белоруссии. В качестве примера она привёл писательницу Светлану Алексиевич, режиссёра Николая Халезина, поэта Лявона Вольского, спортсмена Виталия Гуркова.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. Согласно официальным итогам, победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с поддержкой более 80% голосов. После оглашения результатов голосования в стране начались массовые протесты. Их участники считают, что итоги недостоверны, требуют их отмены и проведения новых выборов.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в истории с протестами подобрался к «точке невозврата». По его словам, ещё несколько силовых акций властей — и жизнь в собственной стране для главы государства станет невозможна, сообщал NEWS.ru.