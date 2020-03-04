https://static.news.ru/photo/e518e03e-5de4-11ea-9758-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России постепенно снижается уровень зависимости экономики от нефтегазовых доходов, однако этот процесс требует времени, сообщил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, невозможно полностью избавиться от нефтезависимости «одним щелчком пальцев».

Мы хотели уйти от нефтезависимости, и уходим, кстати говоря. Мы реально уходим от этого, потому что доля ненефтегазовых доходов растёт. Но это требует времени, это не сделаешь одним щелчком пальцев, — цитирует российского лидера ТАСС.

Президент сделал данное заявление в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Ранее NEWS.ru писал, что российский лидер объяснил смысл закона об иностранных агентах. Как отметил Владимир Путин, задача правовой нормы заключается не в ущемлении чьих-то прав. Цель закона — в защите России от вмешательства извне в политическую жизнь страны.