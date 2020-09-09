Путин: ШОС укрепилась, несмотря на пандемию COVID-19

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Сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) укрепилось, несмотря на скорректированный в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) план мероприятий, заявил 9 сентября 2020 года глава РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с министрами иностранных дел стран ШОС.

Политик подчеркнул, что на фоне распространения заболевания в РФ Москва в роли председателя в ШОС в 2019–2020 годах постаралась сделать всё возможное для эффективной работы организации, не сбавляя темпов, передаёт ТАСС.

Конечно, нам пришлось скорректировать план мероприятий председательства, не все из намеченных более чем 90 мероприятий оказались реализованы. Тем не менее считаю, что ключевые задачи выполнены, — цитирует Путина РИА Новости.

Президент РФ отметил, что страны — участницы ШОС, соблюдая принцип равноправия и взаимного уважения интересов, вместе стараются решать актуальные проблемы международной повестки дня, а также находятся в тесной взаимосвязи с ООН и другими ведомствами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин призвал сделать комфортными и безопасными для туристов неосвоенные уголки России. Глава государства поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко проработать этот вопрос. Глава государства отметил, что туризм в неосвоенных местах значительно отличается от отдыха в Сочи, хотя и там «есть что улучшать».

Лидер добавил, что реализовать замысел невозможно без качественной программы развития туризма и финансирования. В связи с этим он поддержал идею вице-премьера об изменении правил субсидирования туротрасли, а также пообещал подумать о выделении дополнительных средств на 2021 год.