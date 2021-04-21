Путин рассказал о смысле внешней политики России

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию раскрыл смысл и содержание внешней политики страны.
По его словам, у российской стороны есть собственные интересы, которые она готова отстаивать в рамках международного права, как это делают другие государства.
Если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдёт путь отстоять свою позицию, — подчеркнул он.
Ранее глава государства заявил, что Россия ведёт себя сдержанно, но Запад продолжает «цеплять» её при любых обстоятельствах. Кроме того, он пообещал, что на любые провокации извне будет быстрым и жёстким. Те, кто попытается направить свои усилия против страны, почувствуют это на себе