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Путин рассказал о смысле внешней политики России

13:35, 21 апреля 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию раскрыл смысл и содержание внешней политики страны.

По его словам, у российской стороны есть собственные интересы, которые она готова отстаивать в рамках международного права, как это делают другие государства.

Если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдёт путь отстоять свою позицию, — подчеркнул он.

Ранее глава государства заявил, что Россия ведёт себя сдержанно, но Запад продолжает «цеплять» её при любых обстоятельствах. Кроме того, он пообещал, что на любые провокации извне будет быстрым и жёстким. Те, кто попытается направить свои усилия против страны, почувствуют это на себе

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